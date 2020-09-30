ATV'den ters köşe yapan Hercai kararı final bilgisi sızdı!
Geçtiğimiz sezona damgasını vuran ATV'nin en iddialı yapımlarından olan Hercai'den gelen son haberler seyirciyi üzdü. 40. bölümü ile ekrana gelen dizi beklentiyi karşılamadı ve medya kulislerinden final söylentisi sızdı.
ATV ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlanan ve cuma günü tüm rakiplerini açık ara sollayarak reyting listelerinde zirveyi kimseye kaptırmayan Hercai'den gelen son haberler seyircisini üzdü. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizide yeni sezonda beklenen olmadı, umutlar boşa çıktı.
Çekimleri Mardin'de yapılan dizi Hercai, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.
Karşında TV 8'in Kırmızı Oda'sı ve Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar gibi iddialı diziler olan Hercai giderek kan kaybetmeye ve seyircisini Kırmızı Oda'ya kaptırmaya başladı.
Koronavirüs engeline takılan dizi geçtiğimiz sezon erken sezon finali yapmak zorunda kalmıştı. Uzun bir aranın ardından 2. sezonu ile yeniden seyircisine merhana diyen Hercai bu kez aradığını bulamadı, beklenen olmadı.