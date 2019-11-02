ATV'deki programı yüzünden hapis yatabilir Esra Erol'un başı bu sefer dertte
ATV'de sevilen programın sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, geçtiğimiz yıl kızını arayan Melek Akar olayı nedeniyle mahkemelik oldu.
Geçtiğimiz yıl Esra Erol'da programında fotoğrafları yayınlanan ve Melek Akar'ın kızı olduğu iddia edilen Hasibe Nur'un, yapılan DNA sonuçlarının ardından kişiyle herhangi bir bağı olduğu saptanamamıştı. Fotoğraflarının yayınlanmasından rahatsız olan Hasibe ise, Esra Erol'u mahkemeye vermişti.
Sözcü'nün haberine göre yapılan soruşturmanın ardından Esra Erol hakkında “Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Esra Erol katıldı.
Esra Erol'un ifadesi: Sanık Esra Erol, savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:
"Aileler, Adana Meydan Doğum Evi'nde çocuklarının öldüğünü ifade ediyorlardı. Melek Akar, aynı hastanede doğum yapmış ve kendisine çocuğunun öldüğü söylenmişti."
Hasibe Nur yasa dışı evlatlık: "Yıllar sonra çocuğunun yaşadığını ve nerede olduğunu bilmediğini öğrenen Melek A., programıma katıldı. Hasibe Nur'un yakınları da programı arayarak onun yasa dışı evlatlık bir çocuk olduğunu ifade ettiler."