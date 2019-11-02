ATV'deki programı yüzünden hapis yatabilir Esra Erol'un başı bu sefer dertte

Geçtiğimiz yıl Esra Erol'da programında fotoğrafları yayınlanan ve Melek Akar'ın kızı olduğu iddia edilen Hasibe Nur'un, yapılan DNA sonuçlarının ardından kişiyle herhangi bir bağı olduğu saptanamamıştı. Fotoğraflarının yayınlanmasından rahatsız olan Hasibe ise, Esra Erol'u mahkemeye vermişti.