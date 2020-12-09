ATV'deki Maria ile Mustafa dizisinin Nesrin'i belli oldu İpek Tenolcay katıldı
ATV dizisi Maria ile Mustafa dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin başrollerini paylaştığı diziye İpek Tenolcay dahil oldu.
Pazar akşamları ATV ekranlarında yayımlanan Maria ile Mustafa yayın hayatına devam eden dizilerden oldu. Bunun yanı sıra Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosu da genişliyor.
Sevilen diziye usta bir isim dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Maria ile Mustafa'nın kadrosuna katılan İpek Tenolcay, dizide Nesrin karakterini canlandıracak.
Hülya Avşar'a benzerliğiyle dikkat çeken İpek Tenolcay, en son Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisinde Hüma karakteri ile seyirciyle buluşmuştu.
İpek Tenolcay: 12 Temmuz 1970 tarihinde dünyaya gelen oyuncu 48 yaşındadır. Uzun bir dönem mankenlik yapan İpek Tenolcay 1996 senesinde Şehnaz Tango dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Mankenlik ve oyunculuğun yanı sıra sunucu olarakta görev alan İpek Tenolcay iyi derecede İngilizce bilmektedir.