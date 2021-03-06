ATV'deki Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i Zabit Samedov bakın kimi örnek alıyor
Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i Zabit Samedov, açıklamalarıyla dikkat çekti. Samedov, kimi örnek aldığını da açıkladı.
ATV'de ekrana getirilen başrollerinde Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin rol aldığı Kuruluş Osman 2 sezondur izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i Zabit Samedov kariyer planlamasından bahsetti.
Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan oyuncusu Samedov, 'Kuruluş Osman'ın Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yaptığı katkıyı vurguladı.
'Kuruluş Osman'da Gence Bey karakterine hayat veren Zabit Samedov dizi ile ilgili düşüncelerini "Kuruluş Osman büyük bir proje, Osman Bey, Ertuğrul'un oğlu olarak devam ediyor. Osmanlı 600 yıl boyunca büyük toprakları tutmuş bir ülke olmuştur. Böyle büyük bir tarihi projede oynadığım için mutluyum" sözleriyle ifade etti.
Gence adını taşıdığı için memnuniyetini dile getiren Samedov şunları anlattı:
"Yapımcımız ve proje tasarımcımız Mehmet Bozdağ Bey sağ olsun bana bu ismi verdi. Gence Bey, Kafkasya, Karabağ bölgesinden gelmiş bir beydi.''