ATV'deki Kuruluş Osman'ın Gence Bey'i Zabit Samedov bakın kimi örnek alıyor

'Kuruluş Osman'da Gence Bey karakterine hayat veren Zabit Samedov dizi ile ilgili düşüncelerini "Kuruluş Osman büyük bir proje, Osman Bey, Ertuğrul'un oğlu olarak devam ediyor. Osmanlı 600 yıl boyunca büyük toprakları tutmuş bir ülke olmuştur. Böyle büyük bir tarihi projede oynadığım için mutluyum" sözleriyle ifade etti.