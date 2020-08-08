ATV'deki Hercai dizisinin yıldızı Reyyan'ı Ebru Şahin şaha kalktı!
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin, at üstünde fotoğrafını paylaştı.
Cedi Osman ile yaşadığı aşk ile gündeme bomba gibi düşen Ebru Şahin sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Hercai'nin yeni sezon çekimleri Mardin'de başladı. Ebru Şahin at üstünde fotoğrafını paylaştı. Paylaştığı fotoğrafa bakın ne yorum yazdı.
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Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle adından söz ettiren Ebru Şahin normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.
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Alaçatı'da tatil yapan güzel oyuncu, basketbolcu Cedi Osman'la yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, aşkı önce inkar etse de sonra gazetecilere el ele poz vererek kabul etmişlerdi.
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Yeni sezon şahlanması
Hercai'nin yeni sezon çekimleri başladı. Ebru Şahin de çekimler için tatilini sonlandırıp Mardin'e döndü.
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