ATV'deki Esra Erol'da 3 kardeş annelerine bakın nasıl kavuştu gözyaşları sel oldu

O anlarda tüm Türkiye bu kavuşma anına kitlendi. Anne Lamiye’nin hayat hikayesi ise bir başka dramdı.

Yayında hayatı ile ilgili öyle cümleler kurdu ki, neden çocukları reddetmek zorunda kaldığını ve hayatıyla ilgili söyledikleri Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu.



