ATV'deki Esra Erol'da 3 kardeş annelerine bakın nasıl kavuştu gözyaşları sel oldu
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olay yine ATV'deki Esra Erol'da çözüldü. Ömer ile Emre hiç görmedikleri kardeşleri Yusuf'a kavuştu.
Esra Erol'da yine bir olayın çözülmesiyle gözyaşları sel oldu. Günlerdir çocuklarını görmek istemeyen anne Lamiye G. bugün Esra Erol’da programına gelerek büyük hasrete son verdi.
O anlarda tüm Türkiye bu kavuşma anına kitlendi. Anne Lamiye’nin hayat hikayesi ise bir başka dramdı.
Yayında hayatı ile ilgili öyle cümleler kurdu ki, neden çocukları reddetmek zorunda kaldığını ve hayatıyla ilgili söyledikleri Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu.
Esra Erol izleyicisi her zaman ki desteğini esirgemedi.
Yayın sonunda telefona bağlanan bir iş insanı kardeşlere her konuda destek vereceklerini açıkladı.