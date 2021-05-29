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ATV'deki Esra Erol'da 3 kardeş annelerine bakın nasıl kavuştu gözyaşları sel oldu

ATV'deki Esra Erol'da 3 kardeş annelerine bakın nasıl kavuştu gözyaşları sel oldu

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olay yine ATV'deki Esra Erol'da çözüldü. Ömer ile Emre hiç görmedikleri kardeşleri Yusuf'a kavuştu.

ATV'deki Esra Erol'da 3 kardeş annelerine bakın nasıl kavuştu gözyaşları sel oldu

Esra Erol'da yine bir olayın çözülmesiyle gözyaşları sel oldu. Günlerdir çocuklarını görmek istemeyen anne Lamiye G. bugün Esra Erol’da programına gelerek büyük hasrete son verdi. 

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ATV'deki Esra Erol'da 3 kardeş annelerine bakın nasıl kavuştu gözyaşları sel oldu

O anlarda tüm Türkiye bu kavuşma anına kitlendi. Anne Lamiye’nin hayat hikayesi ise bir başka dramdı.
Yayında hayatı ile ilgili öyle cümleler kurdu ki, neden çocukları reddetmek zorunda kaldığını ve hayatıyla ilgili söyledikleri Esra Erol’u gözyaşlarına boğdu.

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ATV'deki Esra Erol'da 3 kardeş annelerine bakın nasıl kavuştu gözyaşları sel oldu

Esra Erol izleyicisi her zaman ki desteğini esirgemedi. 

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ATV'deki Esra Erol'da 3 kardeş annelerine bakın nasıl kavuştu gözyaşları sel oldu

Yayın sonunda telefona bağlanan bir iş insanı kardeşlere her konuda destek vereceklerini açıkladı. 

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