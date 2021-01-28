ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hill Altınbilek güzelliğiyle büyüledi
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sosyal medya paylaşımlarıyla beğenileri topladı.
ATV'de ekrana getirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha karakteri ile beğeni toplayan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Murat Ünalmış ve Hande Soral'la başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sosyal medyayı aktif kullanarak takipçileri ile etkileşim kuruyor.
Başarılı oyunculuk performansı ile dudak ısırtan Altınbilek, setten boş vakit bulunda soluğu Uludağ'da aldı.
Arkadaşları ile kar tatili yapan Hilal Altınbilek paylaşım yapmayı ihmal etmedi.