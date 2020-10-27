ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova'da başrol oyuncusu ayrılıyor seyirci isyan etti
Bir Zamanlar Çukurova hakkında çıkan söylentilerin doğru olduğu anlaşıldı. ATV'deki dizinin başrol oyuncusu veda etmeye hazırlanıyor.
ATV'nin herkes tarafından sevilerek izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sezonuyla da gönüllere taht kurdu. Kanalın yüzünü güldüren dizide ise seyirciyi üzecek bir ayrılık yaşanacağı söylentileri doğru çıktı.
Başrollerini Vahide Perçim, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştığı dizide şoke eden bir ayrılık kararı verildi. Dizide yaşanacak vedayı yapımcı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından duyurdu.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçim’in diziden ayrılacağı haberi magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı.
Hünkar karakterinin ölmesiyle usta oyuncunun diziye veda edeceği Bir Zamanlar Çukurova’nın 70. bölüm fragmanında kesinleşti.