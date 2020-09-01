ATV'de Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Şiar Kılıç'ın annesinden kan donduran sözler

''Ben de onun çocuklarını öldüreceğim'': Kocaali Adalet Sarayı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na sevk edildikleri esnada anne G.A.’nın söylediği sözler adeta kan dondurdu. Anne G.A. adliye çıkışında, “Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse ben de onun çocuklarını öldüreceğim. Beklesin, bir çıkayım buradan. Ben çocuğuma bir şey yapmadım. Yalan söylediği için tutuklandım, benden ayrılmak istediği için kavga ettik, her şeyi anlatacaktım” dedi.