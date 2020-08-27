ATV'de Müge Anlı'da kan donduran itiraf! Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürdü

9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili kan donduran itiraf da sabah saatlerinde geldi. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında Müge Anlı kan donduran itirafı şu sözlerle duyurdu: "Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler." Anne Gülizar ile sevgilisi Hami dün canlı yayında stüdyoyu basan polislerce gözaltına alınmıştı.