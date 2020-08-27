ATV'de Müge Anlı'da kan donduran itiraf! Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürdü
ATV'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te 9 yaşındaki Şiar'ın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf canlı yayında geldi. Müge Anlı, dün stüdyoda gözaltına alınan anne Gülüzar ile sevgilisi Hami'nin Şiar'ı yakarak öldürdüklerini itiraf ettiklerini duyurdu.
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümü ile ilgili kan donduran itiraf da sabah saatlerinde geldi. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında Müge Anlı kan donduran itirafı şu sözlerle duyurdu: "Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler." Anne Gülizar ile sevgilisi Hami dün canlı yayında stüdyoyu basan polislerce gözaltına alınmıştı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve annesinin sevgilisiyle birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetmişti.
Evde yanarak şüpheli bir şekilde can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın dosyası Müge Anlı'nın programına taşınmıştı.
Talihsiz çocuğun babası oğlunun ölümündeki şüpheleri dile getirmişti. Televizyon programında çocuğun annesinin itirafları üzerine polis harekete geçti.