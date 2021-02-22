ATV'de Kurtlar Vadisi Milyoner'e final mi yaptırdı? Kenan İmirzalıoğlu iddiası
ATV'de Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanmaması final yaptığı sorununu akıllara getirdi. Kurtlar Vadisi iddiası ortalığı karıştırdı.
10 sezondur ATV'de seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması normal şartlarda her Cumartesi televizyon ekranlarında yer alıyordu. Sevilen programın dün akşam yayınlanmaması takipçilerini meraklandırdı.
Yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilen Kim Milyoner Olmak İster'in yerine dün akşam Kardeşlerim dizisi ekrana geldi.
2019 yılından beri Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan programının yayınlanmamasının ardından final yaptığı iddiaları ortaya atıldı.
Haftalardır total reytinglerde ilk 10'a giremeyen AB grubunda ise sekizinci olan program için final iddiaları konuşulurken gerçek ortaya çıktı.