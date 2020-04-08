ATV yayın akışı 8 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm var mı?

Bu nedenle bu akşam Kuruluş Osman dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. 8 Nisan Çarşamba günü Kuruluş Osman yerine yabancı sinema filmi Malefiz ekrana gelecek. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi için başrol oyuncularından ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan henüz bir açıklama gelmedi.