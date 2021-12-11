ATV Yalnız Kurt'ta Kurtlar Vadisi esintisi 'Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu katılıyor'
ATV'de başlayacak olan ve efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak yorumlanan Yalnız Kurt'ta Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'nun bir araya geleceği iddiası medya kulislerini salladı. Dizinin 2. tanıtımındaki 'Keskin feraset keramete nal toplatırmış' repliği ise sosyal medyada çok konuşuldu.
ATV'de yayınlanacak olan ve 'yeni Kurtlar Vadisi' olması beklenen Yalnız Kurt dizisi yayın hayatına başlamadan kadrosuna ilişkin bomba iddialar ile gündemde! Kurtlar Vadisi'nin Çakır rolüyle efsaneleşmiş oyuncusu Oktay Kaynarca ile Deli Yürek'in Yusuf Miroğlu karakteri ile oyunculuk dünyasına adım atan ve bugün en iyi erkek oyunculardan biri haline gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun iddialı yapımda bir araya gelecekleri konuşuluyor.
Uzun süredir tanıtımları yayınlanan Yalnız Kurt dizisi için geri sayım başladı. ATV'nin yeni dönem dizilerinden biri olan ve yeni Kurtlar Vadisi olarak lanse edilen Yalnız Kurt sonunda başlıyor.
Oyuncu kadrosunda genç ve yetenekli isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt'ta bomba gibi bir isminde sahalara geri döneceği iddia ediliyor.Osman Sınav'ın yapımcılığını üstleneceği dizinin senaryosu Murat Koca ve Alper Erze tarafından kaleme alındı.
Kadroda bomba isimler var
Daha öncesinde izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi ile Deli Yürek dizilerinin yapımcı ve yönetmeni Osman Sınav müthiş bir kadronun oluşmasını beklediği yeni dizisi için oyuncu kadrosunu hazırlamaya çalışıyor. Oldukça etkili bir senaryo ve güçlü isimlerden oluşacak kadro için şimdiden iki yeni isim ortaya çıktı.