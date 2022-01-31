ATV Yalnız Kurt'ta Fethullah Gülen bombası Fettah Dahhak kimdir Dahhak ne demek?

'Fethullah Gülen' detayı seyircilerin gözünden kaçmadı: Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi yapımlarda imzası olan Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciler ile buluştu. Senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı, Çağatay Tosun'un yönetmeliğini yaptığı yapımın ilk bölümünde bir detay seyircilerin gözünden kaçmadı.