ATV Yalnız Kurt ne zaman yayınlanacak 3. fragmanda 'yedi başlı ejderha' mesajı! Osman Sınav anlattı
ATV'de ekranlara getirilecek olan Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? 3. fragmanında 'yedi başlı ejderha' mesajı verilen Yalnız Kurt'la ilgili yapımcı Osman Sınav'dan yeni açıklama...
ATV'de Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekilmesi ve yayınlanmasını dört gözle bekleyen sıkı hayranların merakla beklediği, Aralık ayında ekranlara gelmesi beklenen Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yapımcı Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde olan Yalnız Kurt ile ilgil bilinmeyenleri anlattı.
ATV'de yayınlanacağı gün merakla beklenen Yalnız Kurt dizisinin yapımcısı Osman Sınav, diziyle ilgili hedefini açıkladı.
Kurtlar Vadisi efsanesinin de yaratıcılarından olan, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle de geniş bir izleyici kitlesini etkilemeyi başaran Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt, özellikle de 'Vadi'nin kemikleşmiş seyircisi tarafından heyecanla bekleniyor.
Geçen sezon Gel Dese Aşk isimli dizi ile erken final şoku yaşayan Osman Sınav, şimdilerde Yalnız Kurt'un hazırlıklarını sürdürüyor.