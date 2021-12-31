ATV Yalnız Kurt ne zaman yayınlanacak 3. fragmanda 'yedi başlı ejderha' mesajı! Osman Sınav anlattı

Kurtlar Vadisi efsanesinin de yaratıcılarından olan, Sen Anlat Karadeniz dizisiyle de geniş bir izleyici kitlesini etkilemeyi başaran Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt, özellikle de 'Vadi'nin kemikleşmiş seyircisi tarafından heyecanla bekleniyor.