Atv Star TV'ye reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu: Şarkılar Bizi Söyler Gönül Dağı Güldür Güldür
20 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Star TV ve ATV'yi hüsrana uğrattı. Zirve yarışı Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve Şarkılar Bizi Söyler arasında geçti.
Kurban Bayramı için "Bayram Özel" bölümüyle seyirci karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler reytinglerde hüsrana uğradı.
113
Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde şaşırttı.
213
Bozkır'ın hikayesini ekrana getiren sıcacık dizi Gönül Dağı, Kurban Bayramı özel bölümüyle seyircilerle buluştu.
İşte salı günü reytingleri...
313
10 - Hava Durumu (Kanal D)
413