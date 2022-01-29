ATV Müge Anlı'yı canlı yayında şoke eden Sultan Aktaş hikayesi: 3 ayrı erkek 'aşığım' deyip dolandırmış!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 'bu kadarı da olmaz' dedirten bir olay daha ekranlara getirildi. Sultan Aktaş 'aşk' vaadiyle 3 ayrı erkek tarafından üst üste dolandırılmış!
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında hem sunucu Müge Anlı'yı hem de ekranları başındaki izleyicileri çileden çıkaran bir 'dolandırılma' vakası gündeme getirildi. Programa katılarak Müge Anlı'dan yardım isteyen 48 yaşındaki Sultan Aktaş, 3 ayrı şehirden 3 ayrı erkeğe gönül ilişkisi kurma vaadiyle para kaptırdığını söyleyince, ünlü sunucu adeta kilitlenerek ne söyleyeceğini bilemediğini ifade etti. İşte sosyal medyada da gündem olan Sultan Aktaş'ın üzücü ve bir o kadar da ilginç hikayesi...
Müge Anlı canlı yayında sosyal medyada tanıştığı 3 erkek tarafından dolandırılan Sultan Aktaş'ın üzücü kikayesi sosyal medyada gündem oldu. Müge Anlı'ya katılan 48 yaşındaki Sultan Aktaş, sosyal medyada tanıştığı 3 erkek tarafından yüklü bir miktarda dolandırıldığını anlattı. Aktaş'ın yaşadıkları hem izleyenleri hem Müge Anlı'yı bir hayli üzdü.
Birinci Adanalı, ikinci Erzurumlu, üçüncü Bursalı...
İstanbul'da yaşayan Sivaslı Sultan Aktaş, sosyal medyadan tanıştığı 3 erkek tarafından dolandırıldığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin kendisinden küçük olduğunu ifade eden Aktaş, sevgili olduğunu söylediği erkeklerin birincisinin Adanalı, ikincisinin Erzurumlu, üçüncüsünün de Bursalı olduğunu belirtti.
Aktaş, anne ve babasını kaybettikten sonra yalnız kalmamak için evlenmek istediğini ve o sıralarda da yeni yeni vakit geçirdiği Instagram'da belirli aralıklarla 3 erkekle tanıştığını söyledi.