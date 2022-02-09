ATV Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Büyükşen cinayetinde flaş gelişme Başsavcılık harekete geçti
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Büyükşen cinayetinde sular durulmuyor! Başsavcılık harekete geçti.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Metin-Nejla Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan şüphelilerden biri olan Zekeriya Okşen, geçtiğimiz hafta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Başsavcılık harekete geçti. İşte Müge Anlı programına damga vuran Büyükşen cinayetiyle ilgili son gelişmeler...
Türkiye günlerce merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen çiftinin 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürülmesini konuşmuştu.
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Metin ve Nejla Büyükşen soruşturması kapsamında tutuklanan şüphelilerden Zekeriye Okşen, geçtiğimiz hafta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu gelişme üzerine Başsavcılık düğmeye bastı.
Türkiye günlerce merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen çiftinin 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürülmesini konuşmuştu. Geçtiğimiz yıl jandarma bünyesinde kurulan özel ekip dosyayı yeniden açarak şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirmişti.