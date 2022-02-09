ATV Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Büyükşen cinayetinde flaş gelişme Başsavcılık harekete geçti

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Metin-Nejla Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan şüphelilerden biri olan Zekeriya Okşen, geçtiğimiz hafta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Başsavcılık harekete geçti. İşte Müge Anlı programına damga vuran Büyükşen cinayetiyle ilgili son gelişmeler...