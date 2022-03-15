ATV Müge Anlı'dan 'Sen almazsan üst kat komşunun kocası alır' sözlerine açıklama

ATV ekranlarında yıllardır yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, yeni sezon başladığından bu yana işlediği konular ve programa davet ettiği konuklar ile 'Esra Erol'da' program formatına benzetilerek tepki topluyor. Bir önceki sezonda aylar süren ve kamuoyunun soluksuz takip ettiği Büyükşen cinayeti ve Palu ailesi gibi konularla televizyon programcılığı tarihinde eşi benzeri görülmemiş başarılara imza atan Müge Anlı, son sezonunda ele aldığı 'aşk' ve ilişkiler temalı konularla kemik kitle izleyicisinden, program içeriğinin 'Esra Erol'a kaydığı yönünde peşpeşe eleştiriler alıyor.