ATV Müge Anlı'dan 'Sen almazsan üst kat komşunun kocası alır' sözlerine açıklama
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sarf ettiği ve çok tepki alan 'Sen almazsan üst kat komşunun kocası alır' sözlerine Müge Anlı'dan yeni açıklama...
ATV ekranlarında yıllardır yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, yeni sezon başladığından bu yana işlediği konular ve programa davet ettiği konuklar ile 'Esra Erol'da' program formatına benzetilerek tepki topluyor. Bir önceki sezonda aylar süren ve kamuoyunun soluksuz takip ettiği Büyükşen cinayeti ve Palu ailesi gibi konularla televizyon programcılığı tarihinde eşi benzeri görülmemiş başarılara imza atan Müge Anlı, son sezonunda ele aldığı 'aşk' ve ilişkiler temalı konularla kemik kitle izleyicisinden, program içeriğinin 'Esra Erol'a kaydığı yönünde peşpeşe eleştiriler alıyor.
Son olarak programında eşinden ayrıldıktan sonra lise arkadaşıyla sevgili olan ve ardından evlenen Mehmet Esen'in dolandırılma hikayesinde söylediği 'Üst kat komşunun kocası alır' sözleri nedeniyle tepki çeken Müge Anlı canlı yayında kendini yeniden açıkladı.
'Sen almazsan üst kat komşunun kocası alır' deyince sosyal medyada kıyamet koptu: ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 11 Mart'taki yayınında eşinden ayrıldıktan sonra lise arkadaşıyla sevgili olan ve ardından evlenen Mehmet Esen'in dolandırılma hikayesi işlenmişti. Esen'in eşinin ihtiyaçlarını karşılaştığını, her istediğini aldığını söylemesi üzerine Müge Anlı Esen'e 'Sen almazsan üst kat komşunun kocası alır.' sözleriyle tepki göstermişti.
Sosyal medyada olay olan bu sözlerin ardından Müge Anlı canlı yayında açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta 41 yaşındaki Mehmet Esen, eşinden ayrılıp eski sevgilisiyle yuva kurduktan sonra eski sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.