ATV Müge Anlı'dan canlı yayında Tuncer Ustael'e gönderme! Mahşerde seni hiç çekemem...
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan ve uzun bir süre Türkiye'nin gündemini meşgul eden Palu Ailesi hakkında mahkeme dün kararını verdi. Bu gün ise canlı yayında Müge Anlı enişte Tuncer Ustael'e gönderme yaptı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan ve kamuoyunda 'Palu Ailesi' olarak da bilinen davanın 6'ncı duruşması, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Fatih Palu serbest bırakılırken diğer sanıklrın cezası belli oldu. Bu gün canlı yayında sanıkların cezasını okuyan Müge Anlı, Tuncer Ustael'e "Mahşer" göndermesi yaptı.
Kocaeli’de Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damat Tuncer Ustael hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti Tuncer Ustael’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklara da 8 yıl 4 ay ile 12’şer yıl hapis cezası verdi.
Mahkemede neler yaşandı
Mahkemenin son savunmaları aldığı duruşmada tutuklu sanık Tuncer Ustael, Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal'ın kaybolması olayıyla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Ben Palu Ailesi'nden davacı ve şikayetçiyim. Herkes Allah'ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum Herkesle mahşerde hesaplaşacağız” diye konuştu.
Tuncer'in avukatı ise yaptığı savunmada "Meryem Tanhal'ın ölüm nedeni henüz belirlenemedi, beyanlar hukuki anlamda tespit ve teşhis ifade etmez. Ölüm nedeni Tuncer'in yapmış olduğu eylemlerden değil, toprak altında solunum yetmezliğinden olmuş olabilir. Bu da sanıkların iştirak etmediğini gösterir. Benim müvekkillerimin idaresi cin, büyü ve benzeri şeylerle korkutularak sakatlanmıştır" dedi.