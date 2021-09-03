Atv Müge Anlı'da ünlü sunucuyu delirttiler! Kendisini kaçıran 27 yaş büyük sevgilisini...

"Sizin 21 yaşındaki kızınıza evli 5 çocuklu adam ona dadansa sizin hoşunuza gider mi"

Cengiz Günsar telefon bağlantısında Müge Anlı'ya eskiden beri Esra'yı sevdiğini, kendisine yargısız infaz yapıldığını söyleyince Müge Anlı sert çıktı. Anlı, telefondaki Günsar'a "Siz kaç yaşındasınız? Sizin kaç çocuğunuz var? Sizin 21 yaşındaki kızınıza evli 5 çocuklu adam ona dadansa hoşunuza gider mi" diye çıkıştı. Günsar, Anlı'ya "Ben onu sevdim, sen bana yargısız infaz yapıyorsun" diye yanıt verdi.