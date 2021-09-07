ATV Müge Anlı'da tanınan doktor Osman Büyükşen'den Twitter'da duygusal paylaşım
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan, Konya'da Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen cinayetiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı, çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen'den çok konuşulacak Twitter paylaşımı... Osman Büyükşen Twitter hesabından duygusal sözlerle bir kare paylaştı.
KONYA'da Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen cinayete kurban gitti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Türkiye'nin konuştuğu Nejla ve Metin Büyükşen çifti cinayeti yeni sezonda bir kez daha masaya yatırılıyor. Müge Anlı'da gündeme gelen korkunç olayı tüm Türkiye konuştu! Osman Büyükşen'in Twitter paylaşımı dikkat çekti...
Konya'da yaşanan korkunç olayda 3 sene önce 50'li yaşlarındaki çift, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kızları Büşra'nın gözü önünde öldürülmüştü. Cinayetin programda ele alındığı günlerde sunucu Müge Anlı bile cinayet detaylarının vahşetine dayanamamış ve, çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen'e sarılarak ağlamış ve talihsiz adamı teselli etmişti. Türkiye Osman Büyükşen'i bu kareyle tanıdı ve sevdi.
Necla ve Metin Büyükşen'in oğulları Osman Büyükşen'in Twitter paylaşımı yaptı! Türk şairi Yunus Emre'nin sözleri ile bir fotoğraf paylaşan Büyükşen o gönderisi dikkat çekti...
Ana baba hasretiyle Yunus Emre dizelerini buluşturdu
Osman Büyükşen'in ana-baba hasretini gözler önüne serdiği paylaşımında, annesi ve babasıyla, onlar hayatta iken çekildikleri bir fotoğrafı ve Yunus Emre'nin dizelerini paylaştı.