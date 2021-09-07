ATV Müge Anlı'da tanınan doktor Osman Büyükşen'den Twitter'da duygusal paylaşım

KONYA'da Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen cinayete kurban gitti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Türkiye'nin konuştuğu Nejla ve Metin Büyükşen çifti cinayeti yeni sezonda bir kez daha masaya yatırılıyor. Müge Anlı'da gündeme gelen korkunç olayı tüm Türkiye konuştu! Osman Büyükşen'in Twitter paylaşımı dikkat çekti...