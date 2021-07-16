ATV Müge Anlı'da ortaya çıkan Büyükşen cinayetinde son dakika tutuklama gelişmesi
ATV Müge Anlı Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi.... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayetinde son gelişmelere göre şüpheliler ile ilgili tutuklamanın gerçekleştiği öne sürüldü.
Müge Anlı’nın programında günlerdir Türkiye’nin konuştuğu Büyükşen Cinayeti olayında bugün bir tutuklama gelişti..., Gelen haberlere göre cinayetin şüphelilerinden olan Mehmet Ali’nin tutuklandığı ve giderken verdiği röportajda “Hata ettim” dediği öne sürüldü...
Büyükşen cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi... Çiftin olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen’in de aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı. 24 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor. Şüphelilerin HTS (iletişim) kayıtları ile WhatsApp yazışmalarının dökümlerine ulaşılıp, sorgulamalar yapılırken, adreslerde ele geçirilen av tüfekleri ise incelemeye alındı.
WhatsApp soruşturması kararı
Müge Anlı'nın programında da günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayeti il ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor. Şüphelilerin HTS (iletişim) kayıtları ile WhatsApp yazışmalarının dökümlerine ulaşılıp, sorgulamalar yapılırken, adreslerde ele geçirilen av tüfekleri ise incelemeye alındı.
Kar maskeli biri çifte ateş etti
Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.