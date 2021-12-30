ATV Müge Anlı'da Mustafa Kaya olayı nedir bulundu mu? Gelin-görümce birbirine girdi!

ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 3 yıldır eşi emekli albay Mustafa Kaya'yı görmediğini söyleyen Seyhan Kaya'nın çağrıları karşılık buldu, Müge Anlı Mustafa Kaya'yı buldu. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" diyerek elinin kaybolmasında görümcesini suçlayınca, gelin görümce birbirine girdi. Sosyal medyada da dikkat çeken bu vakada, emekli albay Mustafa Kaya'nın son durumu, kim olduğu, bulunup bulunmadığı günlerdir merak konusu oldu... Müge Anlı bugünkü programda Mustafa Kaya'nın bulunduğunu duyurdu. İşte emekli albay Mustafa Kaya dosyasının tüm detayları...