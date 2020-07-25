ATV Müge Anlı'da milyonlarca liralık vurgun yapan kuyumcular hakkında flaş gelişme

İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde yüzlerce müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.