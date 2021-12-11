ATV Müge Anlı'da kocasının asker arkadaşına kaçan Birsen: Evli olduğumu unutmuşum
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında simit almaya giderek evden çıkan ve kocası Emirhan Demirok'un üst devreden asker arkadaşına kaçan Birsen Demirok 'Evli olduğumu unutmuşum' diyerek Emirhan'a dönmek istemediğini ve Halil ile düğün yapacaklarını söyledi.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir hikaye daha ortaya çıktı. Müge Anlı'nın sunduğu programın bugünkü yayınına Emirhan Demirok isimli askerin anlattıkları damga vurdu. Eşinin üst devresine kaçtığını anlatan Demirok, canlı yayında hüngür hüngür ağlayıp "Dön, ben her şeye razıyım, dön" diyerek kaçan eşine geri dönmesi için yalvardı. Eşinin üst devresi Halil ile canlı yayına el ele gelen Birsen Demirok'un tavırları karşısında Müge Anlı'nın da sinirlerinin zorlandığı fark edildi.
Birsen Demirok'un 21 yaşına kadar 3 kez nikah masasına oturduğu ortaya çıktı
Emirhan Demirok'un iddiaları ardından Birsen Demirok, canlı yayına katıldı. Genç kadının söylendiği gibi Emirhan Demirok'un asker arkadaşına kaçtığı öğrenildi. Birsen Demirok'un evli olduğunu unutup kaçtığı kişiyle düğün yapacak olması Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşırttı. Birsen Demirok'un 21 yaşına kadar 3 kez nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.
"Evli olduğumu unutmuşum"
21 yaşına dek 3 evlilik yapan Birsen'in rahat tavırları karşısında da çileden çıktı. Halil ile evleneceğini, ailesinin çok iyi olduğunu ve onu sevdiklerini, sahip çıktıklarını ifade eden Birsen, Müge Anlı'nın 'Evliyken nasıl başkasıyla evleneceksin, neden kocanla evliyken başkasına kaçtın' sorusuna "Evli olduğumu unutmuşum" diye yanıt verince Müge Anlı da sinirlerini zor tuttu.
"Bırakın el ele tutuşmayı, ne o öyle abuk subuk..."
Müge Anlı'nın programına 'evliyken evlilik hazırlığı' yaptığı Halil ile gelen Birsen'in rahat tavırları karşısında Müge Anlı "Bırakın el ele tutuşmayı, ne o öyle abuk subuk..." diye tepki verdi.