ATV Müge Anlı'da kocasını sevgilisine öldürttü canlı yayında katilin o sözleri şoke etti
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aşk cinayetine kurban giden Turgut Özyürek'in cesedi ormanlık alanda bulunurken katil zanlısının sözleri ekran başındaki herkesi şoke etti.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 Ekim tarihinde kaybolan Turgut Özyürek'in arama çalışmaları dün sonuçlandı. Talihsiz adamın eşi Necla Özyürek tarafından sevgilisi Hayrettin Atasoy'a öldürttüğü ortaya çıktı. Dün tutuklanan zanlı Hayrettin beyin ise kameralara söylediği sözler ise herkesi dehşete düşürdü. Cinayetin detayları ise kan donduran cinsten.
Kanser tedavisi gören 58 yaşındaki Turgut Özyürek 18 Ekim tarihinden beri kayıp olarak aranıyordu. Dün ise eşi Necla Özyürek tarafından 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin Atasoy'a öldürttüğü ortaya çıktı. Hayrettin Atasoy verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf etti.
Müge Anlı'nın programına katılarak kayıp eşinin bulunmasını isteyen Necla Özyürek çelişkili ifadeleri ve 33 yaşındaki Hayrettin Atasoy ile aynı evde yaşamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bütün bu şüpheler sonrası Turgut Özyürek soruşturması ile ilgili düğmeye basan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü cinayet Büro amirliği Hayrettin Atasoy'u evde, Necla hanımı ise otogarda gözaltına aldı.
Hayrettin Atasoy'un emniyetteki ilk ifadesinde Necla Özyürek'in "Eğer eşimi öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarları bize kalır." demesiyle cinayeti işlediğini itiraf etti. Hayrettin bey ayrıca ilk ifadesinde "Ona aşık olduğum için cinayeti işledim" dedi. Olayın detayları ve katil zanlılarının ifadelerinin ayrıntıları ise bu gün ortaya çıktı.