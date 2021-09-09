ATV Müge Anlı'da kocası tarafından kaçırılan Şilan Topal olayında bomba detay!

ATV'de hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla evinin önünden kaçırılan Şilan Topal olayını işledi.. 22 yaşındaki 1 çocuk sahibi kadının sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi alınamazken kadının ailesi ise kızının bulunması için Müge Anlı'dan yardım bekliyor.