ATV Müge Anlı'da kocası tarafından kaçırılan Şilan Topal olayında bomba detay!
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yol ortasında boşanmak üzere olduğu eşi tarafından taksiye zorla bindirilerek kaçırılan Şilan Topal konusu masaya yatırıldı. Müge Anlı, bu olaydan korktuğunu itiraf ederek, Şilan Topal'ı kaçıran kocaya seslendi.
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün boşanma aşamasındaki Şilan Topal'ın silah zoruyla evinin önünden kaçırılma olayı işleniyor. 22 yaşındaki 1 çocuk sahibi kadının sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi alınamazken kadının ailesi ise kızının bulunması için Müge Anlı'dan yardım bekliyor. Şilan Topal'ın kaçırıldığı taksinin şoförü, kaçırma anına ilişkin canlı yayında çok konuşulacak detaylar açıkladı.
ATV'de hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla evinin önünden kaçırılan Şilan Topal olayını işledi.. 22 yaşındaki 1 çocuk sahibi kadının sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi alınamazken kadının ailesi ise kızının bulunması için Müge Anlı'dan yardım bekliyor.
8 Eylül 2021 tarihinde Şişli'de 22 yaşındaki 1 çocuk annesi Şilan Topal'ın eşi tarafından silah zoruyla kaçırılma anı tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Boşanma aşamasındaki ve uzaklaştırma kararı olan eşi ile beraber yanında gelen iki kişiyle birlikte evlerinin önünden ailesinin gözleri önünde silah zoruyla zorla bir taksiye bindirilip kaçırılan Şilan Topal'ı bulmak için Müge Anlı'da çözüm yolu arıyor.
Yeni sezona bomba gibi olaylarla başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 yaşındaki 1 çocuk annesi Şilan Topal'ın kaçırılma olayı şu sıralar gündemde yerini aldı. Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçırılan Şilan Topal'ın bulunmasıyla ilgili konu Müge Anlı'nın programında masaya yatırıldı.