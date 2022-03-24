ATV Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı Dursun Zehir olayı ne kim öldürmüş

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 aydır aranan 71 yaşındaki Dursun Zehir her yerde aranırken, torunu Kerim Bekar konuk olduğu programda kendi ağzıyla dedesinin evine gizlice girmeye çalıştığını söylemesiyle olayın seyri değişmişti. Rize'de ortadan kaybolan Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında aranan Dursun Zehir'i torunun internet kafeden 2 arkadaşının öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Yasin Şanal cinayet itiraf etti. Yasin Şanal, cinayeti Enes Günyüzü ile işlediklerini ve cesedi deniz kenarına gömdüklerini söyledi. Gözaltına alınmadan önce dedesinin öldürüldüğünü Müge Anlı ekiplerinden konuşan Kerim Bekar, şaşırtan tavırlar sergiledi. İşte detaylar...