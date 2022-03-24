ATV Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı Dursun Zehir olayı ne kim öldürmüş
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından tüyler ürperten bir itiraf geldi. Dursun Zehir'i kim öldürdü, işte her detayıyla Dursun Zehir olayı...
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 aydır aranan 71 yaşındaki Dursun Zehir her yerde aranırken, torunu Kerim Bekar konuk olduğu programda kendi ağzıyla dedesinin evine gizlice girmeye çalıştığını söylemesiyle olayın seyri değişmişti. Rize'de ortadan kaybolan Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında aranan Dursun Zehir'i torunun internet kafeden 2 arkadaşının öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan Yasin Şanal cinayet itiraf etti. Yasin Şanal, cinayeti Enes Günyüzü ile işlediklerini ve cesedi deniz kenarına gömdüklerini söyledi. Gözaltına alınmadan önce dedesinin öldürüldüğünü Müge Anlı ekiplerinden konuşan Kerim Bekar, şaşırtan tavırlar sergiledi. İşte detaylar...
Torunu şüpheli gösterilmişti: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç olaylar işlenmeye devam ediyor. Programda son olarak işlenen konu, ünlü sunucu Müge Anlı'nın da sabrını taşırdı. Geçtiğimiz aylarda Trabzon- Rize yolu arasında yürüyüş yaparken kaybolan 71 yaşındaki Dursun Zehir'den bir daha haber alınamazken, torunu Kerim Bekar şüpheli gösterildi.
Müge Anlı'da aranan Dursun Zehir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Torunu Kerim'in arkadaşı itiraf etti, yer gösterdi. Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti.
Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından, cansız bedenin gömülü olduğu değerlendirilen ilçe merkezindeki Kız Kulesi karşısında bulunan sahildeki kayalık alanda, iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.