ATV Müge Anlı'da görev alan Arif Verimli'den 'küslük' itirafı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli kısa süre önce programa veda etmişti. Psikiyatrist Verimli, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla tanınan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz aylarda programdan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Verimli, Müge Anlı ve ekibiyle kavgalı mı? İşte detaylar...