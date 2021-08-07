ATV Müge Anlı'da görev alan Arif Verimli'den 'küslük' itirafı
ATV'de yayınlanna Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıl görev alan Psikiyatr Prof. Dr. Arif Verimli, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programından sürpriz bir şekilde ayrılan Verimli, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli kısa süre önce programa veda etmişti. Psikiyatrist Verimli, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu. Müge Anlı'nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla tanınan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz aylarda programdan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Verimli, Müge Anlı ve ekibiyle kavgalı mı? İşte detaylar...
Arif Verimli, programdan ayrılmasıyla ilgili sorulan "Kızgın mısınız?" sorusuna "Kızgın değilim gerçekten. O ekiple beraber 14 yıl birlikte çalıştık ilk başta çok keyifliydi" dedi.
Arif Verimli dizilerle de ilgili açıklama yaptı. Verimli "Dizi filan asla izlemiyorum. Ben daha çok belgesel izlerim. Elin kurgusuna ihtiyacım yok benim. Belgesel bilgiye dayalı" dedi.
Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: