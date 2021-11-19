ATV Müge Anlı'da Gaziantep'teki Neslihan Kaya cinayetinde gizli tanıktan fotoğraflı kanıt

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir cinayet daha aydınlatılmak üzere gündeme getirildi. Müge Anlı'ya katılan gizli tanık çektiği fotoğrafı kanıt sununca cinayetin detayları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Canlı yayına katılan gizli tanık, olaydan önceki gece, Kaya'nın cesedinin bulunduğu yere beyaz bir aracın geldiğini ve araçtaki kişilerin cesedi oraya bıraktıklarını iddia etti. Ertesi gün olay mahalline gelen şüpheli bir kişinin ise çevrede dolaştığını ileri sürdü. İddiasını çektiği fotoğrafla destekleyen gizli tanığın açıklamaları dikkat çekti.