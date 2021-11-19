ATV Müge Anlı'da Gaziantep'teki Neslihan Kaya cinayetinde gizli tanıktan fotoğraflı kanıt
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen son konu olan; tüyler ürperten 'Neslihan Kaya' cinayetinde sır perdesi aralanıyor. 16 Kasım'da Gaziantep'te vahşice katledildiği öğrenilen Neslihan Kaya cinayetinde, olayın seyrini değiştirecek iddialara sahip gizli bir tanık cinayete ışık tutacak bir fotoğrafla ortaya çıktı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir cinayet daha aydınlatılmak üzere gündeme getirildi. Müge Anlı'ya katılan gizli tanık çektiği fotoğrafı kanıt sununca cinayetin detayları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Canlı yayına katılan gizli tanık, olaydan önceki gece, Kaya'nın cesedinin bulunduğu yere beyaz bir aracın geldiğini ve araçtaki kişilerin cesedi oraya bıraktıklarını iddia etti. Ertesi gün olay mahalline gelen şüpheli bir kişinin ise çevrede dolaştığını ileri sürdü. İddiasını çektiği fotoğrafla destekleyen gizli tanığın açıklamaları dikkat çekti.
İki çocuk annesi 41 yaşındaki Neslihan Kaya, 16 Kasım Salı günü, Gaziantep Şehitkamil'e bağlı Belkız Mahallesinde, boş bir arazide yarı çıplak halde ölü bulundu.
Boğazı kesilen talihsiz kadının vücudunda, sayısız bıçak darbesine rastlandı. Cenazesi otopsisinin ardından ailesine teslim edilen iki çocuk annesi Kaya, dün kılınan cenaze namazından sonra Nurdağı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Abla Aslı Kaya ise kız kardeşinin katil ya da katillerini bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.