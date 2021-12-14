ATV Müge Anlı'da eşi Zehra pideciye kaçtığı için kendini yerlere atan Serkan Kıyak intihar etti

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının geçtiğimiz hafta içi 3 Aralık'ta ekranlara getirilen canlı yayınında kayıp eşi Zehra Kıyak'ı aramak için Müge Anlı’ya gelen Serkan Kıyak isimli şahıs, canlı yayında sinir krizi geçirmiş, Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak da canlı yayında kendini yerlere atarak ağlamıştı. Serkan Kıyak, aldatıldığını öğrendikten sonra canına kıydı. Müge Anlı dünkü canlı yayında Serkan Kıyak'ın ailesinin açıklamalarına yer verdi. Kıyak'ın pideciye kaçan eşi Zehra Kıyak'ın ise Serkan'ın maaşını istediğini söyleyince stüdyodaki izleyiciler de ekranı başından izleyen seyirciler de çileden çıktı. Sosyal medyada art arda öfke dolu yorumlar yağdı.