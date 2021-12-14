ATV Müge Anlı'da eşi Zehra pideciye kaçtığı için kendini yerlere atan Serkan Kıyak intihar etti
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşi Zehra Kıyak'ın pideciye kaçtığını duyunca kendini yerlere atarak ağlayan Serkan Kıyak'ın, kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Müge Anlı dünkü canlı yayınında Zehra Kıyak'ın eşinin maaşını almak istediğini söyleyince izleyiciler hem çileden çıktı hem de isyan etti.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programının geçtiğimiz hafta içi 3 Aralık'ta ekranlara getirilen canlı yayınında kayıp eşi Zehra Kıyak'ı aramak için Müge Anlı’ya gelen Serkan Kıyak isimli şahıs, canlı yayında sinir krizi geçirmiş, Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak da canlı yayında kendini yerlere atarak ağlamıştı. Serkan Kıyak, aldatıldığını öğrendikten sonra canına kıydı. Müge Anlı dünkü canlı yayında Serkan Kıyak'ın ailesinin açıklamalarına yer verdi. Kıyak'ın pideciye kaçan eşi Zehra Kıyak'ın ise Serkan'ın maaşını istediğini söyleyince stüdyodaki izleyiciler de ekranı başından izleyen seyirciler de çileden çıktı. Sosyal medyada art arda öfke dolu yorumlar yağdı.
3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak’ı bulmak için Müge Anlı’ya katılan Serkan Kıyak, canlı yayında eşinin pideci komşularına kaçtığını öğrenmişti. Ardından da kendisi aldatan eşinin geri dönmesi için gözyaşları içinde yalvarmıştı. Bugün ise Kıyak'tan acı haber geldi. 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Uşak'taki evinde kendini asarak intihar etti.
Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak’ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj atarak helalleştiği öğrenildi.