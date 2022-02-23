ATV Müge Anlı'da Emine Çöp ve Tuğçe Semiz kuzenler cinayetinin şahidi felçli Alihan'dan itiraf
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Kocaeli'de trafikte kırmızı ışıkta öldürülen Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayetinin şahidi olan ve saldırıdan felçli olarak kurtulan gencin itirafları şoke etti!
ATV'de ekranlara getirilen Müge Anlı ile tatlı Sert'te tüyler ürperten bir cinayet daha masaya yatırıldı. Kocaeli'de trafikte kırmızı ışık yandığı esnada çifte cinayete kurban giden kuzenler Emine Çöp (27) ve Tuğçe Semiz'in (22) dosyası deneyimli sunucu Müge Anlı'nın bile ağzını açık bıraktı. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz isimli kuzenler trafik ışıklarında katledilmişti. Kan donduran vahşet, Müge Anlı'da da gündeme geldi. İddiaların odağındaki Oktay isimli şahsın olaydan bir gün önceki Instagram mesajı ise şoke etti. Bu kişinin, profiline tarih atıp 3 yıldız koyduğu tespit edildi. Genç kızların ailesi bu durumu vahşetle ilişkilendirdi. Öte yandan olay günü genç kuzenlerin yanında olan ve saldırıdan yaralı olarak kurtulan ancak felç kalan Alihan H. ilk kez konuştu ve sırlarla dolu olan cinayete ilişkin dikkat çeken detaylara yer verdi.
Emine Çöp ve Tuğçe Semiz kuzenlere trafik ışıklarında silahlı saldırı: Türkiye'nin kanını donduran olay 13 Şubat'ta Kocaeli Gebze'de yaşandı. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in içinde olduğu araç ile Alihan K.'nın kullandığı 34 DCU 278 plakalı otomobile, trafik ışıklarında yavaşladıkları sırada arkalarından gelen otomobilden inen 2 kişi tabancalarla ateş etti. Genç kızların kiraladıkları otomobille bir kafeden çıktıkları öğrenilirken, kırmızı ışıkta bekledikleri sırada çapraz ateşe tutuldukları ortaya çıktı. Saldırganlar daha sonra otomobile binip İstanbul istikametine kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.
13 Şubat'ta Kocaeli Gebze'de yaşandı. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Emine Çöp, 22 yaşındaki kuzeni Tuğçe Semiz, bir başka kuzenleri olan Yağmur ve çocukluk arkadaşları Alihan Kaya, akşam saatlerinde bir araya geldi. Yağmur isimli kuzenlerine direksiyon dersi veren Emine Çöp ve beraberindekiler ardından kiraladıkları 34 EKY 853 plakalı otomobil ile kafeye gitti. Alihan Kaya'da bir başka otomobille kafeye geldi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in içinde olduğu araç ile Alihan K.'nın kullandığı 34 DCU 278 plakalı otomoile, trafik ışıklarında yavaşladıkları sırada arkalarından gelen otomobilden inen 2 kişi tabancalarla ateş etti.
Yağmur'un eski erkek arkadaşı Oktay, Emine'yi tehdit ediyormuş: Yağmur'un eski erkek arkadaşı Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Emine Çöp'ün bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve eşinden üç yıl önce boşandığı öğrenildi. Diğer kuzenleri olan Yağmur'un bir süre önce Oktay isimli erkek arkadaşından ayrıldığı ifade edildi. Yağmur'un eski erkek arkadaşının, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu Emine Çöp'ü bir süre önce tehdit ettiği ifade edildi. Müge Anlı'ya konuşan Emine Çöp'ün babası, "Biri benim, biri kardeşimin kızı. İkisi de benim evladım. Bu çocukların suçu günahı ne. Kimseyle bir husumetimiz, kan davamız yok. Bizim yüreğimiz yandı. İki tane çocuğu annesiz kaldı. Ben onlara nasıl söyleyeyim" dedi.