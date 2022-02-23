ATV Müge Anlı'da Emine Çöp ve Tuğçe Semiz kuzenler cinayetinin şahidi felçli Alihan'dan itiraf

Yağmur'un eski erkek arkadaşı Oktay, Emine'yi tehdit ediyormuş: Yağmur'un eski erkek arkadaşı Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Emine Çöp'ün bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve eşinden üç yıl önce boşandığı öğrenildi. Diğer kuzenleri olan Yağmur'un bir süre önce Oktay isimli erkek arkadaşından ayrıldığı ifade edildi. Yağmur'un eski erkek arkadaşının, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu Emine Çöp'ü bir süre önce tehdit ettiği ifade edildi. Müge Anlı'ya konuşan Emine Çöp'ün babası, "Biri benim, biri kardeşimin kızı. İkisi de benim evladım. Bu çocukların suçu günahı ne. Kimseyle bir husumetimiz, kan davamız yok. Bizim yüreğimiz yandı. İki tane çocuğu annesiz kaldı. Ben onlara nasıl söyleyeyim" dedi.