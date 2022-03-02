ATV Müge Anlı'da Ebru Fidan'ı nikah öncesi terk eden Ramazan: 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine sosyal medyada günlerce gündem olan bir konu ekranlara getirildi. Son dönemdeki program konularıyla, sosyal medyadaki sıkı takipçilerinden 'Esra Erol'u aratmadığı yönünde eleştiri alan Müge Anlı'nın canlı yayınına, TikTok üzerinden tanıştığı ve kendisini 'Özel harekatçı, muhbir' olarak tanıtan Ramazan Aydın'a babadan kalma evini satıp 120 bin lira verdiğini iddia eden Ebru Fidan damgasını vurdu. Ebru Fidan'ın nikaha bir gün kala kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü Ramazan Aydın, Fidan'ın kendisini 1 ay boyunca eve kapattığını ve tuvaletini kovaya yapmak zorunda kaldığını söyleyince stüdyo karıştı.