ATV Müge Anlı'da Ebru Fidan'ı nikah öncesi terk eden Ramazan: 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
ATV Müge Anlı'da TikTok'ta tanıştığı Ebru Fidan'ın 120 bin lirasını alarak nikaha bir gün kala terk ettiği gündeme getirilen ramazan Aydın adlı adam, Ebru Fidan'ın kendisini eve kilitlediğini ve 1 ay boyunca tuvaletini kovaya yaptığını söyleyerek izleyicileri şoke etti.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine sosyal medyada günlerce gündem olan bir konu ekranlara getirildi. Son dönemdeki program konularıyla, sosyal medyadaki sıkı takipçilerinden 'Esra Erol'u aratmadığı yönünde eleştiri alan Müge Anlı'nın canlı yayınına, TikTok üzerinden tanıştığı ve kendisini 'Özel harekatçı, muhbir' olarak tanıtan Ramazan Aydın'a babadan kalma evini satıp 120 bin lira verdiğini iddia eden Ebru Fidan damgasını vurdu. Ebru Fidan'ın nikaha bir gün kala kendisini terk ettiğini ileri sürdüğü Ramazan Aydın, Fidan'ın kendisini 1 ay boyunca eve kapattığını ve tuvaletini kovaya yapmak zorunda kaldığını söyleyince stüdyo karıştı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında yine izleyiciye 'Yok artık' dedirten bir konu ele alındı. TikTok'ta tanışıp bir ayda evlilik kararı aldığı sevgilisinin kendisini dolandırdığını iddia eden Ebru Fidan, geçtiğimiz günlerde programa elinde gelinliği ve bindallısıyla çıkarak kendisini yerlere atmış ve ağlamıştı. Fidan, 120 bin lira verdiğini söylediği Ramazan Aydın ile yüzleşti.
Ramazan Aydın: Ebru, beni eve kilitledi, bir ay boyunca tuvaletimi kovaya yaptım
Canlı yayına elinde gelinliği, bindallısı ve çeyiz hazırlıkları ile çıkarak sosyal medyanın diline düşen Ebru Fidan, canlı yayında sevgilisi Ramazan Aydın ile yüzleşti. Canlı yayına bağlanıp iddiaları reddeden dolandırıcılıkla suçlanan Ramazan Aydın, "Ebru, çok kıskançtı. Beni eve kilitledi. Tuvalet bozuk olduğu için bir ay boyunca tuvaletimi kovaya yaptım" dedi.
Ebru Aydın-Ramazan Aydın hikayesi sosyal medyada viral oldu: 41 yaşındaki Ebru Fidan, TikTok üzerinden 25 Ocak'ta tanışıp bir ayda evlenme kararı aldığı sevgilisi Ramazan Aydın tarafından 120 bin lira dolandırıldığını iddia ederek, elinde gelinliği ve bindallısı ile Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkarak yardım istedi.