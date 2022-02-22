ATV Müge Anlı'da aranan Elazığlı muhtar ölü bulundu Muhammet Bahçeci olayı nedir kim öldürdü
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 aydır kayıp olduğu gerekçesiyle aranan Elazığ-Kızılay Mahallesi muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cansız bedeni araziye gömülü olarak bulundu.
ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, gizemli cinayetleri çözmeye devam ediyor. Müge Anlı'da aranan kayıp Muhtar Muhammet Bahçeci olayında yeni bir gelişme yaşandı. 18 Ekim gecesi çocuklarının kaldığı Genefik köyüne giden Bahçeci'den bir daha haber alınamamıştı. Dün Müge Anlı'da açıklanan son dakika gelişmesinde 13 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Bugün ise kayıp olan muhtarın cansız bedenine ulaşıldı.
Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Araziye gömülen cesedin ekipler tarafından çıkarıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Koruyucu köyüne geldi.
Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Koruyucu köyüne geldi.