ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi! Feryat etti...

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın kayıp olarak aradığı 18 yaşındaki Melisa Varol'un ailesinin kaçırdığını iddia ettiği 32 yaşındaki akrabası ile evlendiği ortaya çıktı. Müge Anlı'nın kısa süre içinde bulduğu kızının evlendiğini duyan anne Hamiyet Varol, stüdyoda sinir krizi geçirdi. Programa 6 gündür kayıp olan 18 yaşındaki kızı Melisa’yı aramak için gelen anne, duydukları karşısındaadeta cinnet getirdi. Kızını kaçırdığını iddia ettiği şahsın annesi, telefonla programa katılarak itiraflarda bulundu. Müge Anlı’nın, telefondaki anneye “Evlendiler mi?” sorusuna verilen “Evlenmişler” cevabını duyan anne, “Nasıl evleniyor bu çocuk?” diyerek sinir krizi geçirdi.