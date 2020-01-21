ATV Müge Anlı Tatlı Sert'teki Şaver Cindi cinayeti! Ölmeden önce katilin adını verdi

3 yıl sonra Bursa'da yakalandı

Çekirge Polis Karakolu’na bağlı ekipler şüphe üzerine bir yaya olan bir kişiyi durdurdu. İstanbul’dan Bursa’ya feribot ile geldiğini iddia eden şahıs, kimliği düşürdüğünü söyleyince ekipler iyice şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli kimlik tespiti için karakola götürüldü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin 6 suçtan aranması olduğu belirlenen Fikret Cindi olduğu ortaya çıktı.