ATV Müge Anlı Tatlı Sert'teki Şaver Cindi cinayeti! Ölmeden önce katilin adını verdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan yakınları Şaver Cindi'nin katilinin yakalanmasını istemişti. Yaşlı kadın evinde diri diri yakılmış ve ölmeden önce katilinin adını vermişti. Katil ise ailedendi...
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Samsun’da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cinayet zanlısı akrabası Bursa’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının canlı yayında anlattıkları kan dondurdu.
Olay, 2017 yılında Samsun’un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadını yakan isim aileden çıkmıştı.
Hastanede tedavi gören yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde akrabaları olan Fikret Cindi'nin (52) eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına benzin döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı. Diri diri yakılan Şaver Cindi ise tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.
3 yıl sonra Bursa'da yakalandı
Çekirge Polis Karakolu’na bağlı ekipler şüphe üzerine bir yaya olan bir kişiyi durdurdu. İstanbul’dan Bursa’ya feribot ile geldiğini iddia eden şahıs, kimliği düşürdüğünü söyleyince ekipler iyice şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli kimlik tespiti için karakola götürüldü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin 6 suçtan aranması olduğu belirlenen Fikret Cindi olduğu ortaya çıktı.