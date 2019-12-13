ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül itirafları dehşet sevgilisi çıktı gözaltına alındı
ATV Müge Anlı programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayında düğüm noktası olurken canlı yayında gözaltına alındı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül kayıp Mehmet Muharrem Erbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Ayrıca Zeynep hanımın kaçakçılıktan uyuşturucuya bir çok suç işledi ortaya çıktı. Gün geçtikçe yeni iddialar ve belgeler ortaya çıkarken Zeynep hanımın ağabeyi Cahit Ergül çarpıcı iddialarda bulundu. Zeynep hanımın yasak aşkı programa damga vurdu. Programa gelen iddialar ise sosyal medyada gündem oldu ve hereksin aklına Palu Ailesini getirdi. Zeynep hanım ise canlı yayında gözaltına alındı.Peki Mehmet Muharrem Erbay kayıp mı yoksa öldürüldü mü?
Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'nın programına geldi. Kızına ulaşan Zeynep hanım ise başka bir kayıp dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep hanım ile ilgili gelen iddiaların ise ardı arkası kesilmedi. En büyük gelen ihbar ise 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay olayı ile ilgili oldu.
Üzerine asit döktük
Zeynep hanım ile ilgili programa gelen bir ihbarda 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay olayı ile ilgili oldu. En çarpıcı iddiayı ise Müge Anlı açıkladı. Programa gelen ihbara göre Zeynep hanım yakınlarına:"Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı..Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." dediği ortaya çıktı.
Müge Anlı ise asit konusuyla ilgili şunları söyledi "Asit olayı benim çok dikkatimi çekti. Zeynep abisi Cahit asidin üzerine oturuyor. Fakat hastaneye bile gitmiyor polisler soracaklar ne oldu diye. O dönemden hatırlıyorum ben bunu" Ayrıca Zeynep Ergül'ün kızı kaybolduktan aylar sonra programa katılması da dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı'ya göre Zeynep hanım birisine gözdağı vermek için programa katıldı.