ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül itiraf etti ceset parçaları bakın nereden çıktı
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Mehmet Muharrem Erbay'ın cinayetinde Zeynep Ergül'den sonra bir itiraf da Hatice Ergül'den gelirken ceset parçaları bakın nereye gömüldü.
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'de kayıp dosyasından cinayet dosyasına dönüşen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde gün geçtikçe herkesi dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıkıyor. Vahşice öldürülüp parçalar halinde gömülen Muharrem Elbay'ın kemik parçaları geçen hafta bulundu. Zeynep Ergül'den sonra olayın detayları ile ilgili en çarpıcı açıklamalar Hatice Ergül'den geldi. Ceset parçalarının nereye gömüldüğünü ve hangi kuyularda olduğunu ise canlı yayında anlatarak gösterdi.
2017 yılından sonra kendisinde hiç bir şekilde haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Zeynep Ergül'ün kızını aramak bahanesiyle geldiği Müge Anlı'nın programına gelen ihbarlar olayın çözüme ulaşmasını sağladı.
Zeynep Ergül'ün etrafındakilere "Evimin yanındaki bahçeye su kuyusu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" dediği ortaya çıktı. Zeynep hanım bütün bu söylemlerini inkar etti ancan eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti.
Zeynep Ergül'ün Canlı yayına bağlanmasıyla hakkında kaçakçılık,uyuşturucu gibi bir çok olayda karıştığı da ortaya çıktı. Mehmet Muharrem olayı da Zeynep Ergül ve abisi Cahit Ergül arasındaki arazi anlaşmazlığı çıkmış Zeynep hanımda ağabeyine gözdağı vermek için kızını aramak bahanesiyle Müge Anlı canlı yayına katılmaya karar vermişti.