ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Zeynep Ergül itiraf etti ceset parçaları bakın nereden çıktı

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'de kayıp dosyasından cinayet dosyasına dönüşen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde gün geçtikçe herkesi dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıkıyor. Vahşice öldürülüp parçalar halinde gömülen Muharrem Elbay'ın kemik parçaları geçen hafta bulundu. Zeynep Ergül'den sonra olayın detayları ile ilgili en çarpıcı açıklamalar Hatice Ergül'den geldi. Ceset parçalarının nereye gömüldüğünü ve hangi kuyularda olduğunu ise canlı yayında anlatarak gösterdi.