ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te vahşice öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme

Müge Anlı’yı takip eden milletvekilleri ise harekete geçti. MHP Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, cinayetlerde zaman aşımı süresinin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa teklifi vermeye hazırlandıklarını açıkladı.