ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te tüyler ürperten detaylar Nalan Şimşek olayı
Müge Anlı Tatlı Sert programında, Nisan 2017 yılından beri kayıp olan Nalan Şimşek'le ilgili yeni bilgiler.
4 Nisan 2017 tarihinden beri kendisinden hiçbir haber alınamayan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'in ablası Neslihan Akgün ve annesi Sezen Akgün kayıp kızlarını bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Eşi Mustafa Şimşek'in çevresine Nalan hanım ile ilgili "Almanya'da öldü, Zonguldak'ta defnedildi" dese de ortaya çıkan olaylar zinciri ekran başındaki herkesi şoke etti. Peki Nalan Şimşek'e ne oldu? Eşi Mustafa bey kimlerden neler saklıyor? Detaylar haberimizde...
Nalan Şimşek 'den ailesi 4 Nisan 2017 tarihinden beri haber alamıyor. İddialara göre Nalan Hanım eşi Mustafa Şimşek'in herkese "Benim eşim pankreas kanseri oldu, Almanya'ya ablasının yanına tedaviye gitti." dediğini öğrenildi. Aradan geçen 3 ay sonra ise Nalan hanımın eşi Mustafa bey bu defa "Nalan'ı kaybettik. Cenazesi Almanya'dan gelecek Zonguldak'tan defnedilecek." açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.
Bütün bu olaylardan sonra ise komşular dua okuyup taziyeye gitmeye başladı. Bu taziyelerin biri ise Nalan hanımın kız kardeşi Neslihan hanıma ulaşmasıyla olaylar zinciri başladı. Neslihan hanım ise bu taziye mesajından sonra kayıp olan Nalan hanımın eşini aramaya başladı ama bir sonuca ulaşamadı. Ailenin Nalan hanımı aramaya başlamasından sonra ise eş Mustafa bey bu defada "Nalan beni terk etti gitti. Bende utandığım için çevreme Almanya'da öldü dedim" açıklamasını yaptı.
Babam bana Nalan'ı öldürdüğünü söyledi
Bütün bu olaylar ve Mustafa beyin tutarsız açıklamalarından sonra polis soruşturma başlattı. Nalan hanımın eşi Mustafa Şimşek ile birlikte oğlu tutuklanarak 3,5 ay ceza evinde kaldı. Ceza evinde kalan oğlu Ömer'in anlattıkları da olayın bir kayıptan çok cinayet olduğu izlemini verdi. Ömer polise verdiği ifade de "Babama Nalan annenin nerede olduğunu sorduğumda yeter artık dayanamadım ben gerekeni yaptım,onu öldürdüm dedi. Etraftan soran olursa Almanya'ya tedaviye gitti derim bir süre sonrada öldü derim dedi. Ben babamın Nalan annemi tam olarak ne zaman nasıl öldürdüğü bilgi sahibi değilim. Ama babamın bana onu öldürdüm detayını sorma lafını çok iyi hatırlıyorum." açıklamasını yaptı.