ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te şoke eden olay! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Manisa Akhisar ilçesine bağlı Selçuklu köyünün dışındaki bağ evinde yalnız yaşayan Mehmet Avcı 10 Ekim 2017 tarihinde öldürülmüş ama cinayet kim yada kimler tarafından işlendiği bir türlü bulunamamıştı. Cinayetin ardından tutuklanarak 9 ay cezaevinde kalan bekçi Ahmet ise en büyük şüpheli durumdaydı. Öldürülen Mehmet Avcı ile bekçi Ahmet ve kuşçu İsa ile Perihan hanımının eşinin karıştığı olaylar zinciri ise herkesi şoke etti.