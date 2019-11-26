ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te şoke eden olay! Kocasını bakkala gönderip karısına...
ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Avcı cinayeti araştırılmaya devam edilirken dün gündeme gelen ahlaksız teklif programa damga vurdu.
Manisa Akhisar ilçesine bağlı Selçuklu köyünün dışındaki bağ evinde yalnız yaşayan Mehmet Avcı 10 Ekim 2017 tarihinde öldürülmüş ama cinayet kim yada kimler tarafından işlendiği bir türlü bulunamamıştı. Cinayetin ardından tutuklanarak 9 ay cezaevinde kalan bekçi Ahmet ise en büyük şüpheli durumdaydı. Öldürülen Mehmet Avcı ile bekçi Ahmet ve kuşçu İsa ile Perihan hanımının eşinin karıştığı olaylar zinciri ise herkesi şoke etti.
Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. İddialara göre Avcı evli olan Perihan Hanıma aşık oldu ve aşk mektubu bırakıp intihar etti. İddialar bununlada sınırlı değildi. Perihan hanımın iddiasına göre ise Ahmet bey kendisine uygun olmayan bir teklifte bulunmuştu.Hatta Ahmet bey Perihan hanımın telefon numarasını başka erkeklere de vermişti.
Mehmet Avcı'nın oğlu babasının katilini bulmak için Müge Anlı canlı yayınına başvurdu ve olayın araştırılmasını istedi. Mehmet Avcı olayı ile ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken bugün canlı yayında ahlaksız teklif iddiası sonrası taraflar yüz yüze geldi.
Ahlaksız teklif canlı yayında ortaya çıktı
Müge Anlı'da canlı yayında Mehmet Avcı'nın cinayet zanlısı aranırken konuşulan ilk iddia ise herkesi şoke etti. İddiaya göre ise Perihan ve Mehmet Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet'te ikisini kameraya çekiyor ve Perihan'a 'seni kameraya çektim benimle de beraber olacaksın' dediği yer aldı.