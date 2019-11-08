ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te kayıp Nalan Şimşek olayında ortaya çıkan detay şoke etti

Küçük çocuk verdiği ifadede "Ağaçlar arasında bir karakol vardı duvarları gri ve çatlamıştı" detayını verdi ve bir asgari bölgeden bahsetti. Müge Anlı ve ekibi çocuğun ifadesine göre Belen'e bağlı Çakallı bölgesinde bir asgari alana ulaştı ve o çatlamış duvarlarında hangi karakola ait olduğunu buldu.