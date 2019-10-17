ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cinayetinde şoke eden gerçekler
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı programında İzmir'de ölü olarak bulunan Gülümser Bulut'un cinayet zanlısı aranırken en büyük şüpheli ise kızı Hatice Ayhan ve Yunus Kahraman.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İzmir'de 18 Ağustos 2018'de Gülümser Bulut evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş bir şekilde bulundu. 67 yaşındaki talihsiz kadının cinayetinin ardında ise en büyük iki şüpheli kızı Hatice Ayhan ve akrabaları Yunus Kahraman oldu. Bir süre tutuklanarak ceza evine gönderilen kızı ve akrabası Yunus bey 7 ay sonra serbest bırakıldı. Canlı yayında Yunus Kahraman ile ilgili ortaya çıkan detaylar ise Müge Anlı dahil canlı yayındaki herkesi şoke etti.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Gülümser Bulut 18 Ağustos 2018'de evindeki çekyatın altında battaniye sarılı halde aynı evde yaşadığı kızı Hatice Ayhan tarafında ölü bulundu.
İddialara göre Hatice Ayhan annesinden 3 gün boyunca haber alamadı ve genç kadın hastanelerde annesini aradı. Hatice Ayhan 3 günün sonunda Yunus Kahraman'ın annesi olan teyzesi ile birlikte eve geldi ve korkunç manzara ile karşılaştı.
Teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan evde fare kokusunda benzer bir koku olduğunu söyleyerek çekyata yöneldi ve annesini öldürülmüş,kefenlenmiş bir şekilde buldu. Ayhan günlerdir üzerinde uyuduğu çekyatın içerisinde annesinin cansız bedeni ile karşılaşmanın verdiği şok ile "Annem ölmüş ben üzerinde yatıyorum" çığlıkları attı.