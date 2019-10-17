ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cinayetinde şoke eden gerçekler

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İzmir'de 18 Ağustos 2018'de Gülümser Bulut evindeki çekyatın altında öldürülmüş ve kefenlenmiş bir şekilde bulundu. 67 yaşındaki talihsiz kadının cinayetinin ardında ise en büyük iki şüpheli kızı Hatice Ayhan ve akrabaları Yunus Kahraman oldu. Bir süre tutuklanarak ceza evine gönderilen kızı ve akrabası Yunus bey 7 ay sonra serbest bırakıldı. Canlı yayında Yunus Kahraman ile ilgili ortaya çıkan detaylar ise Müge Anlı dahil canlı yayındaki herkesi şoke etti.