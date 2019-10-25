ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cinayetinde o isim bomba açıklamalar yaptı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 Ağustos 2018 tarihinde vahşi bir cinayete kurban giden Gülümser Bulut'un katil yada katil zanlıları aranıyor. Ölüm şekli 1999 yılında öldürülen Nilgün Kırlı ile bire bir uyuşan Gülümser Bulut'un en büyük cinayet zanlısı Yunus Kahraman. Gülümser hanımın kızı Hatice Ayhan ile aralarını kötü olması ve annesini cesedini Yunus Kahraman'ın annesi olan Hacer Huy ile birlikte bulması bu cinayette bir ilişkisi var mı sorusunu akıllara getirdi. Yunus Kahraman bu gün ilk defa canlı yayında açıklama yaptı. Adli Tıp raporu ile ceset ile ilgili bakın hangi detaylara ulaşıldı.