ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cesedinin bulunduğu yatak ilk kez görüntülendi
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gülümser Bulut'un katil zanlısının kim olduğu araştırırken baş şüpheli Yunus Kahraman ilk defa konuştu.
ATV ekranların hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında Gülümser Bulut'un katil yada katil zanlıları aranmaya devam ediliyor. İzmir'deki evinde 18 Ağustos 2018 tarihinde vahşice öldürülen Gülümser Bulut'u kızı Hatice Ayhan bulmuştu. Bugün canlı yayında Gülümser Bulut'un bulunduğu baza yatağın fotoğrafları gösterildi.
67 yaşındaki Gülümser Bulut İzmir'deki evinde çekyatın içinde öldürülmüş ve kefenlenmiş şekilde kızı Hatice hanım ve akraba Hacer hanım tarafından bulundu. Cesedi bulanlardan Hacer Huy Yunus Kahraman'ın annesi. Ayrıca cinayetin 1999 yılında öldürülen Nilgün Karlı cinayetine benzemesi ise okları direk Yunus Kahraman'ın üzerine çevirdi. Yunus Kahraman 1999 yılında patronu olduğu Nilgün Karlı'yı para meselesi yüzünde öldürdü ve 15 yıl yattıktan sonra hapishaneden çıktı.
Ayrıca Gülümser Bulut'un kızı Hatice hanımın annesi ile araların kötü olması, annesinin evine 16 Ağustos'tan cesedin bulunduğu 18 Ağsutos'a kadar defalarca grip çıktığı halede fark etmemesi diğer 2. şüpheli durumuna düşürdü.
Bütün bu tesadüfler sonrasında ise akıllara "Hatice Ayhan ile Yunus Kahraman cinayet ile bir ilgisi var mı?" sorusunu getirdi. Peki cinayeti kim neden işlemişti? Gülümser Bulut'un öldürülme şekli Yunus Kahraman'ın daha önce işlediği Nilgün Karlı cinayetine benzemesi tesadüf mü? Bütün bu soruların cevabı aranırken Hatice Ayhan ile Yunus Kahraman iddilalara cevap verdi.