ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülümse Bulut'un katili kim? Yeni fotoğraf ortalığı karıştırdı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gülümser Bulut'un katil yada katil zanlıları aranmaya devam ediliyor. İzmir'deki evinde 18 Ağustos 2018 tarihinde vahşice öldürün Gülümser Bulut cinayetinde en büyük iki şüpheli ise kızı Hatice Ayhan ve akraba Yunus Kahraman. Bu gün canlı yayında en büyük iki şüphelinin avukatları karşı karşıya gelirken ilginç anlar yaşandı. Gülümser hanımın doğum günü fotoğrafı ise olayın seyrini değiştirecek türden.