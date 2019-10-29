ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Gülümse Bulut'un katili kim? Yeni fotoğraf ortalığı karıştırdı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında canice öldürülen Gülümser Bulut'un katil zanlısı aranırken en büyük iki şüphelinin avukatları canlı yayında karşı karşıya geldi Gülümser hanımın yeni fotoğrafı ise olayın boyutunu değiştirdi.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gülümser Bulut'un katil yada katil zanlıları aranmaya devam ediliyor. İzmir'deki evinde 18 Ağustos 2018 tarihinde vahşice öldürün Gülümser Bulut cinayetinde en büyük iki şüpheli ise kızı Hatice Ayhan ve akraba Yunus Kahraman. Bu gün canlı yayında en büyük iki şüphelinin avukatları karşı karşıya gelirken ilginç anlar yaşandı. Gülümser hanımın doğum günü fotoğrafı ise olayın seyrini değiştirecek türden.
67 yaşındaki Gülümser Bulut İzmir'deki evinde 18 Ağustos 2018 tarihinde vahşice öldürüldü. Gülümser hanımın cesedinin ise kızı Hatice Ayhan ve akrabası Hacer Huy kefenlenmiş laylon poşete sarılmış şekilde buldu. Cinayet şüphesi olarakta en büyük iki isim Hatice Ayhan ve cesedi bulan Hacer Huy'un oğlu Yunus Kahraman.
Ayrıca cinayetin Yunus Kahraman tarafından 1999 yılında öldürülen Nilgün Karlı cinayetine benzemesi ise okları direk Yunus beyin üzerine çevirdi. Yunus Kahraman 1999 yılında patronu olduğu Nilgün Karlı'yı para meselesi yüzünde öldürdü ve 15 yıl hapishanede yattı. Zanlıların avukatları ise canlı yayında karşı karşıya geldi.
Hatice Ayhan'ın avukatı Mehmet bey müvekkilinin annesi Gülümser Bulut'u öldürme olasılığının olmadığını gösterdiği fotoğraflar bir kez daha belirtti. Mehmet bey "Hatice'nin burada sanık olarak tutuklanmasının tek nedeni teyzesinin Ümmü Gülsüm'ün teşhis edememesi. Eğer ilk gün teşhis edilse Yunus Kahraman tutuklanacak ve Hatice tutuklanmayacaktı.