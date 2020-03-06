ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te canice öldürülen Zehra Topdağ cinayetinde şoke eden ayrıntı

Akşam 6-7 sularında oyun oynarken annesini aramaya başlayan Zehra dış kapıdan çıkıyor ve bir daha haber alınamıyor. Zehra'nın kaybolduğu gün avluda olanlardan bir tanesi ise üvey annesi Ceylan Topdağ vardı ve o saatlerde ekmek yapıyordu. Üvey annesi "O saatlerde oynuyordu avluda biz kaybolduğunu annesi bize sorunca anladık. Hepimiz aramaya başladık daha sonra. Buraya yabancı kimse gelmez. Aradık ama bulamadık o gün..." açıklamasını yaptı.