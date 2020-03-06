ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te canice öldürülen Zehra Topdağ cinayetinde şoke eden ayrıntı
ATV'de hafta içi canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programına 6 yaşında öldürülen Zehra Topdağ'ın cinayet zanlısı aranırken küçük kızın öldürülme şekli ise programa damga vurdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 6 yaşındaki Zehra Topdağ 25 Ocak 2014 tarihinde Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde kayboldu. Küçük Zehra kaybolduktan bir gün sonra cesedi evlerinin arasındaki boş arazide bulundu. Aradan geçen yıllarda ise küçük Zehra'nın katil yada katil zanlıları bulunmadı. Cinayet ile ilgili en büyük şüpheli ise askerde olan ağabey Hümeydi'nin eşi Kadriye hanımdı. Peki 6 yaşındali Zehra'nın katili kim? Küçük Zehra yasak aşk kurbanı mı? Canlı yayına katılan Kadriye'nin itirafı ise porograma damga vurdu. İşte olay ile ilgili detaylar....
Anaokul öğrencisi 6 yaşındaki Zehra Topdağ ailesi ile birlikte Şanlıurfa'nın Akdilek köyünde aynı avlu içinde babasının diğer eşi ile birlikte farklı evlerde yaşıyorlardı. Küçük Zehra 25 Ocak 2014 tarihinde evlerinin avlusundan kayıplara karıştı.
Akşam 6-7 sularında oyun oynarken annesini aramaya başlayan Zehra dış kapıdan çıkıyor ve bir daha haber alınamıyor. Zehra'nın kaybolduğu gün avluda olanlardan bir tanesi ise üvey annesi Ceylan Topdağ vardı ve o saatlerde ekmek yapıyordu. Üvey annesi "O saatlerde oynuyordu avluda biz kaybolduğunu annesi bize sorunca anladık. Hepimiz aramaya başladık daha sonra. Buraya yabancı kimse gelmez. Aradık ama bulamadık o gün..." açıklamasını yaptı.
Küçük kıza bir türlü ulaşılamayınca babasına Halit Topdağ'a haber verildi. Baba Halit bey ise olay günü ile ilgili şu açıklamayı yaptı ;"Kardeşim aradı.Kızın yanında mı dedi. Bende yok dedim. Annesi arıyor ama bulamıyor dedi. Bende imamın yanına gittim anos ettirdim. Ama bulamadık o gün."