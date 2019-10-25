ATV Müge Anlı Tatlı Sert'e karısını öldürdüğünü itiraf etti skandal ifadesi ortaya çıktı

Bulgular üzerine yapılan incelemede, maktulün cinayete kurban gittiği, cesedin ise yakıldığı tespit edildi ve DNA testi sonucunda maktulün kadın olduğu anlaşıldı. Olay yerinden elde edilen bulgular ve DNA analiz örnekleri mukayese edilerek cesedin kayıp şahıs Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu anlaşıldı.