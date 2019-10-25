ATV Müge Anlı Tatlı Sert'e karısını öldürdüğünü itiraf etti skandal ifadesi ortaya çıktı
ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayıp eşini aramak için çıkan Osman Yalçınkaya'nın alzheimer hastası eşini öldürdüğünü itiraf etti verdiği ifade ise şoke etti.
Kayseri'de aylardır aranan kayıp kadının eşi tarafından yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. ATV’de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da katılarak eşini arayan adam, Alzheimer hastası karısını hastalığı nedeniyle sürekli unutkanlık yaşaması nedeniyle öldürdüğünü söyledi.
10 Haziran 2018'de Osman Yalçınkaya'nın polis merkezine 54 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğunu söyleyerek müracaatta bulundu. Yalçınkaya polise verdiği bilgilerde eşinin evinin önündeki parkta otururken kaybolduğunu, eşinin psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve unutkan olduğunu söyledi.
Müracaat tarihinden sonra kayıp şahsın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 28 Temmuz 2018'de Ahi Evran mahallesinde bulunan parkın karşısındaki yıkıntı evlerin bulunduğu bölgede insana ait kafatası ve kemikler bulundu.
Bulgular üzerine yapılan incelemede, maktulün cinayete kurban gittiği, cesedin ise yakıldığı tespit edildi ve DNA testi sonucunda maktulün kadın olduğu anlaşıldı. Olay yerinden elde edilen bulgular ve DNA analiz örnekleri mukayese edilerek cesedin kayıp şahıs Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu anlaşıldı.