ATV Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezona başlamadan Müge Anlı'nın Esra Hankulu sözleri olay

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, Esra Hankulu yorumuyla tepki aldı. Esra Hankulu son gecesini Ümitcan Uygun ile geçirmiş ve tırnak aralarında Ümitcan'ın DNA'sı bulunmuştu. Müge Anlı Esra Hankulu cinayetine ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlara "Siz de biraz kimlerle beraber olduğunuza bir bakın. Bakalım adamların kaşı gözü oynuyor mu? Adamın gözünden de anlarsın yani" dedi. Müge Anlı'nın bu yaklaşımı çok eleştirildi.